Чимаев подерется с Усманом на UFC 294

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) встретится с экс-чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом (20-3) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщила UFC.

Усман выйдет на замену Пауло Косте (14-0), который за несколько недель до боя перенес операцию.

Это будет дебютный бой Усмана в рамках среднего веса UFC. В прошлом бою он проиграл чемпиону полусреднего дивизиона Леону Эдвардсу (21-3) решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.