Холлоуэй: «Гейджи — легенда, он бьет очень сильно»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (25-7) прокомментировал размен ударами с Джастином Гейджи (25-5) за 10 секунд до конца их боя на турнире UFC 300.

«Если это не момент BMF, то я не знаю, что это, — сказал Холлоуэй на пресс-конференции. — Если бы карты перевернулись и Джастин почувствовал, что он впереди, я уверен, что он дал бы мне этот 10-секундный размен. Он жесткий парень, и я не знаю, выйду ли я когда-нибудь снова с ним в октагон. Он — легенда.

Именно такие вещи ты делаешь, чтобы вписать свое имя в историю. Я просто счастлив, что именно я по нему попал. Он пропустил несколько ударов, а меня задевало потоком от его ударов. Вот как сильно он бьет».

32-летний Холлоуэй отправил Гейджи в нокаут за секунду до конца пятого раунда. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.