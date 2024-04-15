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Сегодня, 12:25

Лопес: «Дайте мне реванш с Евлоевым»

Давид Хачатрян
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Бразильский боец UFC Диего Лопес (23-6) хочет провести реванш против пятого номера рейтинга полулегкого веса Мовсара Евлоева (18-0).

«Дайте мне бой с Мовсаром на Международной неделе боев. Думаю, все последующие бои после поединка с Мовсаром говорят о том, что я заслуживаю реванша. Мне нравится называть его человеком, который побеждает только решением судей. Я даже придумал термин «Мистер Решение». Я думаю, что его работа говорит за него, а моя работа говорит за себя», — сказал Лопес на пресс-конференции.

6 мая 2023 года Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) на турнире UFC 288 в Ньюарке, США.

Диего Лопес
Мовсар Евлоев
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