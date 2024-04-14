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Илия Топурия — о нокауте Холлоуэя в бою с Гейджи: «Ничего особенного»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) заявил, что ожидает, что его следующим оппонентом станет экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (25-7).

«Следующим будет Макс Холлоуэй, — сказал Топурия ESPN MMA. — Сегодня его вечер, он должен насладиться им, но потом ему снова придется работать. Посмотрим. Ничего конкретного мне не предлагали, но да, была большая вероятность, что если он сегодня выйдет из октагона победителем, то он будет следующим. Я не знаю, сколько повреждений он получил во время боя. Надеюсь, он сможет снова драться в ближайшее время, и мы проведем бой.

Как мне его нокаут? Ничего особенного, если честно. В конце концов, они обменивались ударами без какой-либо стратегии, просто выбрасывали удары без какой-либо защиты, такое может случиться, но со мной такого никогда не произойдет, потому что я человек, который думает в октагоне".

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
UFC
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