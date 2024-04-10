Макс Холлоуэй раскритиковал Махачева: «Он дерется только тогда, когда хочет»

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) заявил, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) должен был драться в феврале.

«Ислам должен был драться с Джастином в феврале! Почему парень [Волкановски], которого ты нокаутировал, так быстро вернулся, чтобы драться в феврале? Ты должен был драться в феврале. Все знают, что нельзя драться в Рамадан. Он жалуется: «Я не могу получить бои», а я отвечаю: «Ты дерешься только в то время, когда хочешь драться», — сказал Холлоуэй.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.