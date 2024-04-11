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Сегодня, 22:03

Штырков: «Стиль Прохазки не подходит против Ракича»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный российский боец MMA Иван Штырков назвал фаворита в поединке между чехом Иржи Прохазкой и австрийцем Александром Ракичем на турнире UFC 300.

«Прохазка проиграл последний бой Алексу Перейре, а до этого не дрался больше года. Он, как и Перейра, и как Джамал Хилл не прошли всю мясорубку огромного промоушена перед своими титульными боями. Ракич — очень опасный ударник. Его бои и габариты реально пугают. Раньше Джонни Уокер пугал, а сейчас уже не так сильно. Он поднимался, а потом начался спад. Прохазку с его непонятной техникой тяжелее отслеживать. Очень он нестандартный.

Мне кажется, что Александр помощнее, а Иржи чуть изучили. Его стиль не пойдет против Ракича. Полный бой в стойке, и его заберет представитель Австрии. Но тяжело оценить бойцов, которые простаивали из-за травм более года», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Турнира UFC 300 состоится в ночь на 14 апреля.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Ракич
Иржи Прохазка
UFC
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