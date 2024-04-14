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Сегодня, 03:49

Кайла Харрисон победила Холли Холм на UFC 300

Давид Хачатрян
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Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, чемпионка мира по дзюдо, экс-чемпионка PFL и ныне боец UFC Кайла Харрисон (17-1) дебютировала в лиге с победы над экс-чемпионкой легчайшего веса Холли Холм (15-7), победив сабмишном во втором раунде.

Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Харрисон потерпела единственное поражение от Лариссы Пачеко (23-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 25 ноября 2022-го на PFL 10. В первом бою с Пачеко в 2019-м она выиграла единогласным решением судей (50-43, 50-45, 50-45).

Кайла Харрисон
Холли Холм
UFC
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