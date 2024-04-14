Американские бойцы Кэлвин Каттар и Алджамейн Стерлинг проведут поединок в полулегком весе в рамках турнира UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Начало — около 04.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 300. Эфир на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass стартовал в 01.00 с прелимов. Трансляция боев основного карда на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

34-летний Стерлинг по прозвищу «Фанк Мастер» в смешанных единоборствах одержал 23 победы и потерпел 4 поражения. На счету 36-летнего Каттара по прозвищу «Бостонский финишер» в ММА — 23 победы и 7 поражений.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC 300. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.