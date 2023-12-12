Колби Ковингтон: «Трамп дерется лучше меня, он меня уничтожит»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) считает, что бывший президент США Дональд Трамп победит его, если они будут драться.

«Трамп мой хороший друг, я же не просто встречаюсь с ним каждые пару месяцев, — сказал Ковингтон в интервью Mirror Fighting. — Я был у него дома в Мар-а-Лаго пару недель назад, я регулярно звоню ему, чтобы спросить о плане действий. Он дал мне отличный тренерский совет для этого боя. Трамп лучше меня, у этого парня костяшки пальцев как коробки для завтрака. Этот парень настолько велик, что уничтожит меня, если мы будем драться.

На мои бои приходит самый важный и знаменитый человек на планете Земля, чтобы посмотреть на меня в первом ряду. А у Леона кто? У него есть королевская семья, медвежонок Паддингтон или Мэри Поппинс? Леон — никто, он — сторона «Б», а я — сторона «А». Трамп — самый умный и лучший президент за всю историю Америки».

Ковингтон подерется с чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (21-3) на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.