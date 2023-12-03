Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:16

Корешков назвал Царукяна одним из самых неудобных соперников для Махачева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал победу над Бенеилом Дариушем и титульные перспективы своего соотечественника Армана Царукяна.

«Я думал, что бой будет для Армана гораздо тяжелее, потому что Дариуш — сильный оппонент. До поражения от Чарльза Оливейры у него была внушительная победная серия. Возможно, второй такой проигрыш не случаен, но, тем не менее, Арман — молодец. Он хорошо подловил соперника, использовал момент и выбросил колено. Царукян приятно удивил. Сейчас он один из самых неудобных соперников для Ислама Махачева. У него есть хорошая борьба и неплохая ударка, в которой он, судя по последним боям, прогрессирует. Легкой прогулки у Ислама с Царукяном не будет. Арман поставил себе цель взять реванш и уверенно к ней идет. Думаю, что сейчас он уже стал одним из первых претендентов на титульный бой», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Царукян одолел Дариуша нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 ноября на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-carukyan-odin-iz-samykh-neudobnykh-sopernikov-dlya-makhacheva-311498/
Андрей Корешков
Арман Царукян
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Мазепин снова выигрывает! Он идет к титулу в азиатском «Ле-Мане»
Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ
В центре Парижа прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины
Пушков прокомментировал слова Столтенберга о плохих новостях с Украины
Синоптик предупредил москвичей о январских морозах на следующей неделе
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гилберт Бернс: «Царукян — это серьезная угроза в легком дивизионе»

Махно назвал Царукяна самым большим вызовом для Махачева