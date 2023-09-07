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Сегодня, 08:24

Кормье назвал причину, почему Двалишвили не хочет драться со Стерлингом: «Дело не в дружбе»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) предполагает, что второй номер рейтинга легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили (16-4) понимает, что ему будет тяжело побить Алджамейна Стерлинга (23-4).

«Мераб говорит: «Я не хочу сражаться со своим другом». Я скажу вам следующее: я не хотел драться с Кейном Веласкесом отчасти потому, что знал, что происходит в зале каждый день. Очевидно, что дружба — это первое. Но также, тренируясь вместе с этим парнем, понимаешь, насколько тяжело будет одержать над ним победу — если это вообще возможно. Обычно тот, кто не хочет драться, — это тот, кто не является чемпионом. В данном случае это Мераб Двалишвили», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Шон О'Мэлли (17-1) победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Даниэль Кормье
Мераб Двалишвили
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