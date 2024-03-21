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21 марта, 11:35

Куинтон Джексон обвинил Дану Уайта во лжи: «Он обманывает своих бойцов»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон «Рэмпейдж» Джексон (38-14) рассказал, как глава лиги Дана Уайт сообщил ему, что турнир UFC 114 с его участием не продал миллион платных трансляций, в то время как журналистам он сказал обратное.

«Одна из причин, по которой меня расстроил Дана, заключается в том, что, согласно моему контракту, если я продавал более миллиона платных трансляций, то мои доходы от PPV резко возрастали, — сказал Джексон на JAXXON podcast. — А в бою между мной и Рашадом Эвансом я преодолел этот порог. А Уайт сказал мне: «Нет, ты собрал около 900 тысяч, то есть до миллиона». Но потом в прессе он сказал всем: «Мы продали больше миллиона».

Я набросился на него с вопросом: «Заплати мне за то, что ты сказал». Он говорит: «Нет, это часть промоушена, так ты выставляешь себя в лучшем свете». Не платите мне за то, что вы, черт возьми, говорите мне, что мы сделали. Платите мне за то, что вы там, черт возьми, продвигаете. Вот что оставило у меня неприятный привкус во рту.

Иногда, когда люди не ценят тебя, ты теряешь любовь к спорту. Именно по этой причине я отошел от ММА, но теперь этот подкаст возвращает мне любовь. Если они проделывали это со мной, я уверен, что они делают это и с другими бойцами».

Джексон проиграл Рашаду Эвансу (20-8) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 29 мая 2010-го на UFC 114 в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
Куинтон Джексон
UFC
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