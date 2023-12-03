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Сегодня, 09:45

Левин заявил, что бой Царукяна с Махачевым сейчас самый актуальный

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Артем Левин, угловой бойца ММА Армана Царукяна, после победы над Бенейлом Дариушем отметил, что реванш Царукяна с Исламом Махачевым будет самым актуальным поединком на данный момент.

«Колено нарабатывали, оно было у Армана. Что касается боя с Махачевым, ключи всегда можно найти к любому сопернику, в том числе и к Исламу. Это абсолютно разносторонние бойцы, этот бой имеет историю, и если мы берем спортивную составляющую, то сейчас он является самым актуальным. Хотя может и хватить чисто медийной истории для реванша, даже без спортивной составляющей», — приводит слова Левина «РБ Спорт».

3 декабря на турнире UFC в Техасе Царукян нокаутировал Бенейла Дариуша в первом раунде. Теперь на счету Армана 21 победа и три поражения.

Махачев — действующий чемпион в легком весе. В последнем поединке в октябре этого года на UFC 294 в Абу-Даби он нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде.

Первый бой Махачева и Царукяна состоялся в апреле 2019 года. Махачев тогда победил решением судей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-levin-boj-tsarukyana-s-mahachevy-m-sejchas-samy-j-aktual-ny-j/
Арман Царукян
Ислам Махачев
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