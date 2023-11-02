Серебряный призер Олимпиады о схватках с Хабибом: «Такого сильного спортсмена никогда не встречал»

Серебряный призер Олимпиады-2020 по вольной борьбе (до 74 кг) Магомедхабиб Кадимагомедов рассказал «СЭ» о спарринг-схватках с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— Ты писал в сторис, что после схватки с Хабибом два дня голова болела. Это образно было сказано или действительно?

— Я не шутил, я правду говорил. После схватки с ним два дня голова болела. Я ему тоже это говорил. Такое давление... Я с ним поборолся, очень устал. Раньше с ним не боролся, поэтому сам хотел почувствовать, все говорили, что он как плита. Физически сильный он очень, такого сильного спортсмена я за всю свою жизнь не встречал. Я могу с уверенностью сказать, он возьмет кого-то, схватит — он измучает его. Он во всем развит, у него руки, ноги — все работает.