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Сегодня, 11:33

Магомедов оценил шансы Минеева и Исмаилова в боксе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион АСА в полутяжелом весе Муслим Магомедов прокомментировал ожидаемый боксерский поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

«Конечно, интрига есть. Мага очень хорошо двигается по боксу. В последние годы он очень хорошо набрал в работе на руках. Мне даже интересно будет посмотреть их поединок по боксу. Мага постоянно двигается, но бывает, что устает. Если не устанет в бою, то он будет интересный. Я бы хотел насладиться этим поединком. Вова — хороший стоечник, плотно стоит на ногах, обладает тяжелым ударом. У них было два боя по ММА, когда говорили, что Мага в борьбе лучше, а сейчас хотелось бы посмотреть, что у них будет в боксе. Думаю, шансы 50 на 50. Многое будет зависеть от выносливости, от того, сколько будет раундов, и кто будет лучше дышать», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов ведут переговоры о боксерском поединке в первой половине 2024 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-aca-magomedov-shansy-mineeva-i-ismailova-v-bokse-50-na-50-311166/
Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
Муслим Магомедов
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