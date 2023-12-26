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Сегодня, 16:14

Махачев иронично ответил на обвинения Хукера в нарушении правил

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото с боя Ислама Махачева и Дэна Хукера.
Фото Соцсети
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на обвинения новозеландского бойца Дэна Хукера в нарушении правил.

Ранее Хукер заявлял, что на 100 процентов уверен, что Махачев пользуется капельницами перед поединками.

Российский боец в соцсетях опубликовал фото с совместного поединка с новозеландцем и написал: «Вот моя капельница».

Бой между Махачевым и Хукером прошел в октябре 2021 года и завершился победой россиянина болевым приемом.

26 декабря стало известно, что следующий поединок Махачев проведет против Чарльза Оливейры или Джастина Гейджи.

Дэн Хукер
Ислам Махачев
UFC
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