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Сегодня, 09:29

Махачев подерется с Порье 1 июня на UFC 302

Давид Хачатрян
Боец ММА Ислам Махачев
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) проведет следующую защиту титула в бою против третьего номера рейтинга в легком дивизионе Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США. Об этом сообщил глава лиги Дана Уайт на пресс-конференции.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Порье нокаутировал 12-го номера рейтинга Бенуа Сен-Дени (14-1) во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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