Бенуа Сен-Дени назвал фаворита в бою Махачева и Порье

13-й номер рейтинга UFC в легком весе Бенуа Сен-Дени (13-2) предполагает, что чемпион легкого веса Ислам Махачев (25-1) переведет бой с Дастином Порье (30-8) на канвас.

«Порье точен в своих ударах, он всегда сконцентрирован и хорошо справляется с давлением. Это опытный и выносливый боец. Вряд ли кто-то скажет, что у него нет шансов на победу. Махачев — универсальный боец, который будет хорошо подготовлен к этому бою. Думаю, совершенно очевидно, каким будет его план на бой с Порье. Он попытается повторить то, что сделали Хабиб и Оливейра. Это самый простой способ победить Дастина. Сам Порье прекрасно понимает, как Махачев будет работать против него. Но все же фаворитом в этом бою будет действующий чемпион», — сказал француз в интервью MMA Junkie.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.