Макгрегор проведет следующий бой весной

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет следующий поединок весной, он уже приступил к ежедневным тренировкам.

«Я проведу следующий бой весной. Сейчас я еще не в стадии активной подготовки, но сдаю длпинг-тесты, каждый день тренируюсь. Соперник? Был Майкл Чендлер, он и должен им остаться», — приводит слова Макгрегора ТАСС.

На счету ирландца 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда он уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.