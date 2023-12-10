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Сегодня, 13:32

Макгрегор проведет следующий бой весной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведет следующий поединок весной, он уже приступил к ежедневным тренировкам.

«Я проведу следующий бой весной. Сейчас я еще не в стадии активной подготовки, но сдаю длпинг-тесты, каждый день тренируюсь. Соперник? Был Майкл Чендлер, он и должен им остаться», — приводит слова Макгрегора ТАСС.

На счету ирландца 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда он уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

Источник: https://tass.ru/sport/19500071
Конор Макгрегор
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