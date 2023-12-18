Макс Холлоуэй: «Ковингтону действительно нужна помощь»

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) прокомментировал слова Колби Ковингтона (17-4), который на пресс-конференции после боя с Леоном Эдвардсом (22-3) заявил, что не сожалеет о словах, сказанных в адрес отца Эдвардса.

«Этот парень какой-то странный. Говорил, что в тот момент был в образе, а теперь не может признать, что был неправ. Чуваку действительно нужна помощь», — написал Холлоуэй в соцсети X.

Ранее Ковингтон на пресс-конференции заявил, что Эдвардс отправится в ад, где встретится со своим отцом. Отец Эдвардса был застрелен в ночном клубе в Лондоне, когда Эдвардсу было 13 лет.

Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.