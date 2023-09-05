Макс Холлоуэй рассказал, когда состоится его следующий бой

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) уверен, что его четвертый бой с действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (26-2) состоится.

«Я не собираюсь никого вызывать, — сказал Холлоуэй на своем YouTube-канале. — Если я смогу выйти на бой в начале следующего года, в феврале-марте, то это будет здорово. Сейчас я больше смотрю на начало следующего года. У меня было несколько травм. Кроме того, у меня есть несколько личных дел, которые надо решить. В конце концов, посмотрим, что нас ждет дальше, и от этого будем отталкиваться.

Нынешняя обстановка в полулегком весе очень крутая. Я дрался с большинством бойцов из топ-10. Есть, наверное, только два парня, с которыми я не дрался из первой десятки. Это здорово. Есть куча новых имен, куча новых лиц, и нет никого, кого бы я хотел вызвать. Мне не нужно никого вызывать.

Я хочу вернуть титул. Четвертый бой с Волком был бы потрясающим. Если вы хотите увидеть этот бой, дайте UFC об этом знать. UFC славится тем, что ставит друг против друга лучших парней в мире. Я дерусь с каждым, чтобы вернуться к бою за титул. Я буду когтями и царапинами пробивать себе путь на вершину, возвращать то, что принадлежит мне по праву».

Холлоуэй победил Чон Чхан Сона (17-8) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.

Волкановски трижды дрался с Холлоуэем. В 2019-м он выиграл единогласным решением судей (48-47, 48-47, 50-45), в 2020-м — раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47), в 2022-м — единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).