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Сегодня, 11:37

Марлон Вера: «Дана Уайт накажет Стерлинга и Двалишвили»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в легчайшем весе эквадорец Марлон Вера (21-8) считает, что экс-чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) и его друг, второй номер рейтинга легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили (16-4) тормозят дивизион.

«Стерлинг должен перейти в полулегкий вес, а Двалишвили — в наилегчайший, потому что они задерживают дивизион, — сказал Вера в эфире шоу «The MMA Hour». — А теперь это выглядит странно, потому что Алджо говорил: «Я перейду в полулегкий и побью [Александра] Волкановски», бла-бла-бла, а его побили довольно легко.
Теперь он расстроен и говорит: «Я хочу реванш», а его приятель, который должен был драться за пояс, говорит: «Теперь ты должен подождать, потому что я действительно хочу бой за титул». Это просто смешно, и Дана не собирается оставлять это без внимания. Они будут наказаны, Дана заморозит их карьеры.
Вы не должны заставлять дивизион ждать. Я имею в виду, что я могу подождать. Я мог бы отказаться от боя, сесть и ждать, и никто бы не спорил, что я следующий в очереди на бой за титул. Но зачем ждать, если можно выйти и устроить шоу, получить больше возможностей. Я имею в виду, что это бизнес. Я хочу быть чемпионом мира, но я хочу быть достойным чемпионом. Я не хочу быть чемпионом на один день».

Шон О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Марлон Вера
Мераб Двалишвили
UFC
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