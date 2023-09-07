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Сегодня, 11:19

Шон О'Мэлли: «Я специально проиграл Марлону Вере»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) рассказал, что намеренно проиграл шестому номеру рейтинга в легчайшем весе эквадорцу Марлону Вере (21-8) в 2020 году.

«Я никогда не терял сон из-за этого поединка, — сказал О'Мэлли в эфире шоу The MMA Hour. — Я уже давно играю в шахматы. Я специально проиграл тот бой, чтобы потом выйти и нокаутировать Алджо [Стерлинга] и чтобы этот бой [реванш с Верой] стал следующим моим главным боем. Реванш. Сейчас Вера цепляется за бой со мной, потому что по-другому он не получит титульный бой. Он должен попытаться получить этот титульный бой, пока есть возможность. Но он его точно не заслужил.
Я не слишком переживаю, если не буду драться в главном событии вечера. Это не повредит моему самолюбию. Я не вижу, кто бы мог быть в главном событии вместо меня в данный момент. Думаю, единственные, кому это под силу, — это Иззи [Адесанья] и Конор [Макгрегор]. Очевидно, что бой Чарльза [Оливейры] и Ислама [Махачева] — это грандиозный поединок, и я могу представить его в качестве главного события вечера. Но я буду очень удивлен, если окажусь в соглавном событии своего следующего турнира».

Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.

Марлон Вера
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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