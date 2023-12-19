Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:59

Майкл Пейдж предлагает штрафовать бойцов UFC за треш-ток

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

36-летний полусредневес Майкл Пейдж (21-2) считает, что бои можно раскрутить не прибегая к трэштоку, который использует Колби Ковингтон (17-4).

Ковингтон на пресс-конференции заявил, что Леон Эдвардс (22-3) отправится в ад, где встретится со своим отцом. Отец Эдвардса был застрелен в ночном клубе в Лондоне, когда Эдвардсу было 13 лет.

«То, что я вижу в боевых видах спорта, я ненавижу, — сказал Пейдж в эфире The MMA Hour. — Мне не нравится, когда люди говорят об отцах, женах, подругах, детях. Нам нужно вернуться к боевым искусствам. Я не уважаю людей, которые переходят черту, оскорбляя соперника. Мы квалифицированные спортсмены, и этого должно быть достаточно. Я за подшучивание, за шутки, за дружеские отношения, и этого должно быть достаточно, чтобы построить бой. Мы можем поддерживать высокий накал страстей, но это должно оставаться между мной и тем, кто дерется, и не более того.

Нужно ввести штрафы. Тогда бойцы задумаются, следует ли мне использовать треш-ток. Это как желтая карточка в футболе. Когда это становится настолько личным, могут произойти настоящие неприятности, и это снова ложится на плечи UFC. Надеюсь, они увидели, что это уже слишком, и ужесточили правила. Но если говорить о позитивном, то я думаю, что у нас с Кевином Холландом все будет так, как и должно быть».

Ранее UFC занимала жесткую позицию по отношению к оскорбительным высказываниям: однажды Мигель Торрес (44-9) был оштрафован за шутку о сексуальном насилии на телевидении, а Нейт Диас (21-13) — за использование гомофобных выражений.

Колби Ковингтон
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Ферстаппен заявил, что пока не собирается жениться на бывшей девушке Квята
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Норвегия не разрешила посадку самолету РФ с нуждавшимся в медпомощи пассажиром
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца из Марьинки Рудакова
Во Франции назвали слова Писториуса о войне с Россией сумасшедшими
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Вейли Жанг и Алекса Грассо договорились подраться на UFC 300

Умар Нурмагомедов: «Никто не хочет со мной драться»