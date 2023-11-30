Менеджер Петра Яна назвал идеального следующего соперника для россиянина

Сегодня, 21:27
Менеджер Саят Абдрахманов назвал имя идеального следующего соперника для своего клиента, российского бойца UFC Петра Яна.
«Самый реалистичный соперник? Если Сун Ядун сейчас побеждает Гутьерреса 9 декабря, он будет стоять рядом с Петром по рейтингу. И остальные [топовые бойцы] в принципе все заняты. Я думаю, бой Яна с Ядуном имеет смысл. И скорее всего, UFC попытается организовать этот бой», — приводит слова Абдрахманова Sport24.
В последний раз Ян выходил в октагон в марте 2023 года, когда проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 221.
На счету 30-летнего россиянина 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.