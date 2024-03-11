Менеджер Яна: «Мы уговаривали Петра сняться с боя»

Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (17-5), рассказал, что перед боем с седьмым номером рейтинга в легчайшем весе Сонг Ядонгом (21-7) Ян получил паховую травму.

«Здесь была не самая лучшая форма Петра, — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ». — Он победил, я думаю, [сейчас] можно открыто говорить уже о каких-то сложностях, которые были. За месяц до боя на спаррингах он повредил паховую мышцу. Он серьезно повредил паховую мышцу. И на самом деле вплоть до недели до боя тренер Кайрат, спарринг-партнер Никита Михайлов, я в том числе, я уже не говорю про родных, больше склонялись к тому, чтобы бой перенести. Сняться с этой даты. Потому что все-таки не хотелось повторять прежних ошибок, как это было с Мерабом [Двалишвили]. Петр ни капли не сомневался, что к моменту боя она [травма] его не будет тревожить. Но из-за этого весь этот последний месяц он не спарринговал, он вообще никак не нагружал ногу, не боролся. Он пытался просто поддерживать форму, физическую форму для трехраундового поединка.

До травмы план был на то, чтобы больше бить ногами. То есть много было работы с резиной. Пришлось перестраиваться. Ментально после такой серии неудач и опять сложности такие появляются. Насколько нужно быть сильным духом, характером. И это все преодолеть, переломить, при этом, несмотря на травму, показать хороший бой. И, учитывая, что у него правая паховая мышца была травмирована, последний месяц нагрузка была на левую ногу. И случилось так, что в первом раунде у Пети колено дернулось. Он пытался перестроиться, менять стойки и найти вот этот баланс. Опять-таки у него была травма паховая. И, скорее всего, травма колена в первом раунде — это, скорее всего, мениск. По ходу боя тоже были трудности, пришлось перестроиться».

Ян победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.