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11 марта, 12:07

Менеджер Яна: «Рано считать Умара сильнейшим бойцом дивизиона»

Давид Хачатрян
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Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (17-5), прокомментировал заявления 10-го номера рейтинга в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (17-0) о том, что он хочет подраться с Яном. Об этом Абдрахманов сказал «СЭ».

— Ты бы назвал на бумаге Умара сильнейшим бойцом этого дивизиона?

— Ну знаешь, есть тест на глаза, по факту результата и так далее. Пока я думаю, рано делать такие заявления.

— Ты думаешь, что его настрой на Петра чрезмерно сверхуверен? Он говорит, что может у него забрать спину.

— У него правильный настрой. Было бы странно, если бы он сомневался, что он этого не сделает. Но что будет по факту, мы не знаем. Перед своим боем Умар говорил, что ему неинтересен этот бой. Теперь, когда Петр подрался, он вызывает его, дату называет.

Ян победил Сонг Ядонга (21-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Петр Ян
Умар Нурмагомедов
UFC
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