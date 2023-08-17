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Сегодня, 14:20

Монсон уверен, что США никогда не выдаст ему визу

Виктория Кравченко
Джефф Монсон.
Фото AFP
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Российский боец ММА Джефф Монсон ответил на вопрос «СЭ» о посещении США.

«США никогда не выдаст мне визу. Я абсолютно в этом уверен. Я никогда не поеду в туда. Мое ли это решение или оно обусловленно уверенностью, что США не выдаст мне визу? Оба этих фактора играют роль. Очень много хейта. Некоторые члены моей семьи и друзья больше со мной не разговаривают», — сказал Монсон «СЭ».

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. 23 мая он сообщил о том, что отказался от гражданства США.

Джефф Монсон
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