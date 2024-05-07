Мовсар Евлоев о конфликте с Яном: «Что можно и нельзя сказать, он сказал»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) рассказал, что у него случилось недопонимание с четвертым номером рейтинга в легчайшем весе Петром Яном (17-5).

«Я давал какое-то интервью, сейчас не помню кому, меня спросили про Зубайру [Тухугова], мол, подрался бы ты с ним, он же в твоем дивизионе, — начал Евлоев в интервью Асланбеку Бадаеву. — Я сказал: «Нет, даже за пояс — нет». Последующий вопрос: «За пояс с ним подрался бы?» Я говорю: «Нет». Потом про Забита [Магомедшарипова], тоже в моем дивизионе. Я говорю: «Нет».

Потом спросили про Петра Яна, так как я раньше дрался в 61 кг. Я говорю: «Да, подрался бы, и был бы интересный бой, потому что Петя — бывший чемпион ACA». Ну, максимально на уважении, ничего плохого я не сказал. Ну, понятно, почему я не буду драться с Зубайрой, он мой земляк. А с Петром я бы подрался, хоть и с ним у нас были какие-то дружеские отношения, в одном зале тренируемся, но если я с ним подерусь, это не значит, что мы станем врагами друг другу. Просто спортивный интерес.

Тем не менее, в случае с Зубайрой, даже если у меня будет какой-то спортивный интерес, я понимаю, что наши земляки могут не понять. Понятно, мы можем поспарринговать, поделиться опытом. С таким близким земляком было бы неправильно драться, даже если у нас будут какие-то противоречия между собой или какой-то негатив, даже непосредственно к Зубайре. Просто исходя из того, что нашим старшим это бы не понравилось.

Видимо, кто-то ему [Яну] скинул такую нарезку интервью, где я говорю, что с Зубайрой не подерусь, с Забитом не подерусь, а вот с Петром подрался бы. Может быть, он на эмоциях как-то быстро отреагировал и выложил у себя. Я был в Москве, когда он это выложил. Я сразу купил билет и вылетел к нему. Он, конечно, чуть подофигел, когда увидел меня там.

Что он выложил? Типа «сначала чего-то добейся». Что можно и нельзя сказать, он сказал. Ну, не самые приятные вещи. Я уже полетел, не хотел, чтобы в интернете какая-то война началась. Лучше с глазу на глаз увидеть человека, понять, что ему не нравится. Когда нет никаких посредников, подписчиков, которые могут соль подсыпать. Можете просто поговорить, понять, в чем дело. Когда я долетел, он уже удалил. Во время моего полета этого поста уже не было, он удалил, извинился, сказал, что не посмотрел полное интервью, по нарезке на эмоциях сделал вывод и закинул».

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.