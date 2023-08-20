О'Мэлли: «Все судьи отдали первый раунд Стерлингу? А как они оценили второй раунд?»

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отреагировал на то, что на UFC 292 все судьи отдали первый раунд Алджамейну Стерлингу (23-4) со счетом 10-9.

«Как сложился первый раунд? Я доминировал! — сказал О'Мэлли на пресс-конференции. — ?Он даже не прикоснулся ко мне. У меня покраснел нос не из-за его ударов. В начале недели я шел ночью в туалет и бум! Врезался в дверь. Он [Стерлинг] нанес мне немало ударов ногами, многие из них я чекал, поэтому ничего особенного.

Все трое судей отдали первый раунд Стерлингу? Как они оценили второй раунд?"