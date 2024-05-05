В спортивном комплексе Jeunesse Arena в Рио-де-Жанейро (Бразилия) уже идут поединки основного карда UFC 301. В ближайшее время стартуют главные бои. В со-главном событии вечера состоится возвращение легендарного Жозе Альдо в октагон. Боец завершил профессиональную карьеру в ММА летом 2022-го, но спустя два года принял решение вернуться. Бразилец проведет поединок с Джонатаном Мартинесом. В главном событии ивента пройдет титульный бой между действующим чемпионом Александром Пантожой и претендентом Стивом Эрцегом.

На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция. В прямом эфире следить за трансляцией турнира UFC 301 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

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