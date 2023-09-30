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30 сентября, 23:59

Петр Ян рассказал, что перенес операцию на глазу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец ММА Петр Ян рассказал, что два дня назад перенес операцию на глазу.

Ян в своих соцсетях опубликовал фотографию с больничной койки с повязкой на глазу и написал: «Два дня назад спал. Сейчас уже дома».

Фото Соцсети

Ранее журналист Крис Преснелл заявил, что следующим соперником российского бойца станет Сонг Ядонг, а поединок станет главным событием декабрьского турнира UFC Fight Night. Позже менеджер Яна Саят Абдрахманов отреагировал на это сообщение.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Петр Ян
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