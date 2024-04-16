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Сегодня, 17:00

Победитель UFC 300 Мойкано потребовал 300 тысяч долларов бонуса в виде биткоина

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После победы Ренато Мойкано над Джалином Тернером на UFC 300 в Лас-Вегасе, бразильский боец попросил выплатить ему бонус «Выступление вечера» в размере 300 тысяч долларов в биткоинах, сообщает Cryptonica.News.

Как пишет источник, просьба Мойкано вызвала бурную реакцию, как и со стороны криптосообщества, так и фанатов UFC, что только подчеркивает растущую популярность и принятие биткоина, который за последний год продемонстрировал впечатляющий рост на 117% и возобновив бычий цикл всего криптовалютного рынка.

Пока неизвестно, как UFC отреагирует на предложение Мойкано, но его решение может потенциально подтолкнуть организацию к дальнейшему принятию криптовалюты в мир спорта.

Сообщается, что просьба Мойкано — не первый случай, когда UFC обращается к криптовалюте. Ранее организация уже заключала соглашения с такими бойцами, как Матеус Николау, о получении платежей в биткоинах. Кроме того, ранее президент UFC Дана Уайт неоднократно высказывался о проведении боев в метавселенной. Далее Мойкано продолжил свой разговор о биткоине, призвав людей изучить экономические теории Людвига фон Мизеса и их связь с принципами биткоина.

Источник: Cryptonica.News.
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