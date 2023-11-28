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Сегодня, 12:16

Появилось видео, как Шон Стрикленд удерживает человека под дулом пистолета

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) опубликовал в соцсетях видео с камеры видеонаблюдения у своего дома.

На видео он выходит из дома, чтобы выяснить, почему незнакомый мужчина спрятался между двумя его автомобилями. В моменте Стрикленд наставляет на мужчину пистолет.

В следующем кадре появляется еще один человек в красной рубашке, и в это время включается сирена. Мужчина, который проник на территорию чемпиона, идет по улице, но Стрикленд подходит к нему и толкает его на землю. Он снова направляет на мужчину пистолет и призывает «сесть на место».

Обстоятельства произошедшего неясны, но, по словам Стрикленда, он полагал, что мужчина пытался угнать его машину. По всей видимости, это было не так, поскольку мужчина убегал от охранника, который преследовал его, так как мужчина якобы избивал девушку.

Шон Стрикленд
UFC
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