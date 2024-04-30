Сарнавский: «Павлович может снести Волкова за десять секунд»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский оценил расклад сил в поединке Александра Волкова и Сергея Павловича.

«Для Волкова больше подходят длинные дистанции, которые он неоднократно проходил. Павлович — нокаутер, быстро заканчивающий бои. Победит тот, кто подберет ключи к сопернику. Фаворита назвать не могу. 50 на 50. Не в том плане, что я не хочу никого обидеть. Очень многое зависит от того, кто подберет правильную тактику. Павлович может снести и за десять секунд. Волков же может остановить», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Сарнавского.

Бой Волкова и Павловича пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.