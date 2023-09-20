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Сегодня, 11:01

Шевченко сообщила, что ей потребуется операция кисти из-за перелома в бою с Грассо

Алина Савинова
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Боец ММА Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, заявила, что ей необходима операция на кисти из-за оскольчатого перелома, полученного во время поединка против мексиканки Алексы Грассо на турнире UFC Fight Night.

«Я так благодарна всем вам за то, что вы рядом! Огромная любовь всем моим близким, которые поддерживают меня все эти годы. Вчера получила результаты по моей травме кисти, которую я получила в первом раунде. Оскольчатый перелом, из-за которого мне потребуется операция», — написала спортсменка в своих соцсетях.

В первом поединке, который состоялся в марте, Шевченко уступила Грассо в четвертом раунде. 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе бойцы провели реванш, однако не смогли выявить победителя, бой закончился вничью.

35-летняя Шевченко за свою карьеру провела 28 боев в ММА, одержала 23 победы (8 — нокаутом), потерпела 4 поражения, также на ее счету одна ничья.

Валентина Шевченко
ММА
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