Дана Уайт: «Мы организуем еще один бой между Грассо и Шевченко»

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что точно состоится трилогия между чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона Алексой Грассо (16-3) и Валентиной Шевченко (22-4).

«Мы должны организовать матч-реванш, и мы его проведем. Это было бы правильно. Слушайте, дайте-ка я вам кое-что расскажу. Сегодня я получил это сообщение (смотрит в смартфон): «Привет, Дана! Твоя идея провести турнир в День независимости Мексики себя оправдала. Этот турнир стал самым популярным за всю историю канала ESPN Plus». У нас было 1,1 миллиона уникальных просмотров. Это просто невероятный успех! Буду ли я каждый год проводить турнир в эту дату? Да я буду сейчас ее каждый год отмечать!» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.