Штырков: «Хочется, чтобы Ян не потерял свой огонь и дал жару в UFC»

Российский боец MMA Иван Штырков прокомментировал победу россиянина Петра Яна над представителем Китая Сонг Ядонгом.

«Возвращение Пети очень хорошее. Возвращаться он стал во время боя, хотя уже в первом раунде порвал крестообразные связки. Показал свою манеру накручивания, которую с каждым боем все жестче проявляет. Почувствовал кровь. Начал раскрываться, вернулся на победную серию. Самое печальное, испытание за испытанием, кресты рвутся, а это полгода реабилитации и еще нужно в форму прийти. Он, конечно, очень позитивно смотрит на это все, уже сделал операцию, сейчас восстанавливается. Круто, что так вернулся. Увидел прежнего Петю. Хотелось бы, чтобы он не потерял свой огонь, этот «no mercy» (безжалостность) и дал жару», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Ян победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.