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Сегодня, 13:36

Сидельников считает, что Анкалаев может стать неудобным соперником для Перейры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Шестикратный чемпион мира по боевому самбо, российский тяжеловес Кирилл Сидельников прокомментировал итоги боя Алекса Перейры и Иржи Прохазки и назвал бойца, который может создать проблемы в борьбе новому чемпиону UFC.

«Момент с остановкой боя между Перейрой и Прохазкой вызвал много вопросов. На мой взгляд, судья явно поторопился, так как Иржи не был потрясен и мог продолжать бой, который до этого складывался в его пользу. Пока я не видел, чтобы Перейру кто-то хорошо проверил в борьбе. На мой взгляд таким неудобным для него соперником может стать Магомед Анкалаев. Он прекрасно борется и умеет контролировать соперника в партере, не давая подняться. При правильной тактике на бой он сможет использовать это преимущество против бразильца», —приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

Перейра нокаутировал Прохазку в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой завершился во втором раунде. Для Перейры этот бой стал вторым в полутяжелом весе. Ранее он становился чемпионом UFC в среднем весе, но поднялся на категорию выше после поражения нигерийцу Исраэлю Адесанье в реванше. Для Перейры победа стала 6-й в UFC при 1 поражении. Прохазка впервые проиграл в 4 поединках в UFC. Победная серия чеха прервалась на 14-м бое.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-ankalaev-mozhet-stat-neudobnym-sopernikom-dlya-pereiry-304766/
Алекс Перейра
Иржи Прохазка
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