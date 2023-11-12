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Сегодня, 13:30

Тренер Павловича: «Блок у Сергея был не наработан. Беру хейтерские удары на себя»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Артем Левин.
Фото «СЭ»
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Российский тренер American Top Team Артем Левин, который секундировал Сергея Павловича в поединке против Тома Аспиналла, рассказал «СЭ» о причинах поражения в титульном бою.

«Моя вина, что блок был не наработан, — сказал Левин «СЭ». — Это моя вина, я ее с себя не снимаю, хоть мы и отрабатывали, знали, мы контратаковали. Изначально я по своей стратегии думал: если бы я был Аспиналлом, что бы я делал? Двигался бы, постарался бы перевести в поздние раунды, бил бы каф-кики, типы. В принципе, он двигался, пугал, постоянно дергал и бил каф-кики. Но Сергей не встретил. Это проблема панчеров: когда они идут на таком винстрике, победной линии, они начинают верить в один удар. То есть «сейчас мне главное его донести». И забывают про другие аспекты боя. Я считаю, что в свое время и у Емельяненко была такая проблема, когда Федор поверил в своей удар.

 

Вопрос сейчас в другом: как Сергей выйдет из этого состояния, сколько он пробудет в этом стрессе, апатия будет ли у него после боя, либо он отдохнет и вернется быстрее в зал работать над ошибками. Верим в него, он человек разносторонний, в принципе работает над аспектами всеми: борьба, бокс, кикбоксинг — все это работает. Я не хочу в чем-то винить, я человек-максималист, я вижу свои недоработки, что моя ошибка, возможно, была. Поэтому лучше я не буду в чем-то осуждать Сергея, а возьму всю вину на себя — пусть хейтерские удары летят на меня, я их приму. Как ни крути, это самый наглядный пример. Это тяжелый вес, здесь каждый удар может стать решающим».

На турнире UFC 295 Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу на второй минуте первого раунда в бою за звание временного чемпиона в тяжелом весе.

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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