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28 марта, 17:15

Тактаров о поединке Волков — Павлович: «Отвратительно, что русских заставляют биться против друг друга»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боец Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о поединке между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Отвратительно, что русских заставляют биться против друг друга. Не сомневаюсь, что Волков победит. Казалось логичным, что однажды Волков и Павлович встретятся. Но хотелось бы, чтобы это произошло на пути к тройке. Сейчас, как я понимаю, расчищается четкая пятерка-четверка. Волков и Павлович много тренировались вместе? Отношения у всех хорошие, это просто бизнес. Никто друг друга не ненавидит. Например, мне однажды сказали, что нужно биться с Кеном Шемроком. Был уверен, что этого боя не будет, мы договаривались, что не будем драться вместе. Я спрашивал, зачем это нужно. Мне говорили: «Это бой Россия против Америки, мы должны». Я сказал: «Кен, ты не сошел с ума? Мы же друзья. Ты прекрасно знаешь, что не выиграешь меня, а бой получится скучным. Хотя бы потому, что у меня не будет второго шанса выйти в финал турнира Ultimate Ultimate». Мне, конечно, хотелось попасть в сетку турнира, я не стал выигрывать Шемрока — свел бой вничью, но скучную, которая никому ничего хорошего не принесла», — сказал Тактаров «СЭ».

Павлович проведет поединок против Волкова 22 июня в турнире UFC Saudi Arabia. В активе 31-летнего спортсмена 18 побед и 2 поражения. В ноябре 2023 года на UFC 295 Павлович уступил Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

На счету Волкова 37 побед и 10 поражений. 9 сентября 2023-го 35-летний россиянин победил представителя Австралии Тая Туйвасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 293.

Александр Волков
Олег Тактаров
Сергей Павлович
UFC
ММА
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