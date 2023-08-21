Теренс Кроуфорд назвал условие для боя с Саулем Альваресом

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) уверен, что его поединок с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2) может состояться, если мексиканец побьет абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

«Канело не очень большой парень, его рост — 5 футов 8 дюймов. У него большая мускулатура, но что касается роста? Неа. Я думаю, что мы можем подраться. Если он победит Джермелла Чарло, то бой Теренса Кроуфорда с Канело Альваресом станет самым крупным поединком в боксе, без преувеличения», — сказал Кроуфорд в подкасте Джо Рогана.

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя, вне зависимости от результата, Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет обязательному претенденту Тиму Цзю (23-0).