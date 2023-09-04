Том Аспиналл бросил вызов Сирилу Гану: «Я неудобный соперник для него»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) заявил, что хотел бы подраться против экс-претендента на титул в тяжелом весе Сирила Гана (12-2).

«Если Ган не хочет драться со мной, то я не буду пытаться его заставить. Я хотел выйти в клетку, чтобы устроить с ним битву взглядов, но в UFC не захотели, чтобы я это делал. Если он хочет боя, то я здесь. Если Ган не хочет драться, то посмотрим, что будет. Я знаю, что я неудобный соперник для него. Стилистически это хороший поединок для меня, но если Ган не хочет биться, то я его понимаю», — сказал Аспиналл в интервью The Mac Life.

Ган победил Сергея Спивака (16-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 сентября на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.