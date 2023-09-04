Сирил Ган отреагировал на вызов Тома Аспиналла

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган (12-2) заявил, что не заинтересован в поединке с четвертым номером рейтинга в тяжелом весе Томом Аспиналлом (13-3).

«Аспиналл хочет подняться в рейтинге. Но я тоже этого хочу. Да, я облажался [в бою с Джоном Джонсом]. Увы, это была моя первая настоящая ошибка, и люди были слегка строгими ко мне. Но в бою со Спиваком, несмотря на все давление, я выступил очень здорово и все доказал. Безусловно, я хочу снова драться за титул», — приводит слова Гана издание MMA Fighting.

Ган победил Сергея Спивака (16-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 сентября на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.