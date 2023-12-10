UFC 296: дата проведения и кард боев турнира

Сегодня, 12:10
Турнир по смешанным единоборствам UFC 296 пройдет в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США) на территории спортивного комплекса «T-Mobile Arena». Вечер ММА начнется в 2.00 по московскому времени 17 декабря вместе со стартом поединков раннего предварительного карда.
Основной кард UFC 296 стартует примерно в 6.00 мск. Главным событием турнира в США станет противостояние за титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.
Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ в прямом эфире покажет бои основного карда UFC 296. Поединки также покажут на канале «Матч Боец». «Кинопоиск» и UFC Fight Pass проведут видеотрансляции боев в Лас-Вегасе для пользователей с подпиской на онлайн-сервисы.