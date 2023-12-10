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Сегодня, 12:10

UFC 296: дата проведения и кард боев турнира

Турнир UFC 296 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 16 на 17 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Колби Ковингтон.
Колби Ковингтон.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 296 пройдет в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США) на территории спортивного комплекса «T-Mobile Arena». Вечер ММА начнется в 2.00 по московскому времени 17 декабря вместе со стартом поединков раннего предварительного карда.

Основной кард UFC 296 стартует примерно в 6.00 мск. Главным событием турнира в США станет противостояние за титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Полный кард турнира UFC 296 в Лас-Вегасе 16 и 17 декабря

Основной кард

  • Леон Эдвардс — Колби Ковингтон
  • Александр Пантожа — Брэндон Ройвал
  • Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон
  • Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт
  • Висенте Люке — Иэн Мачадо Гэрри

Предварительный кард

  • Джош Эмметт — Гига Чикадзе
  • Ирэн Алдана — Кэрол Роса
  • Коди Гарбрандт — Брайан Келлехер
  • Кейси О'Неилл — Ариани Липски

Ранний предварительный кард

  • Алонзо Менфилд — Дастин Джейкоби
  • Тагир Уланбеков — Коди Дарден
  • Андре Фили — Лукас Алмейда
  • Мартин Будай — Шамиль Газиев
  • Рэнди Браун — Муслим Салихов

Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ в прямом эфире покажет бои основного карда UFC 296. Поединки также покажут на канале «Матч Боец». «Кинопоиск» и UFC Fight Pass проведут видеотрансляции боев в Лас-Вегасе для пользователей с подпиской на онлайн-сервисы.

Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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