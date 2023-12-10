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Сегодня, 12:05

Мераб Двалишвили подтвердил, что подерется с Генри Сехудо

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) сообщил, что в 2024-м он встретится с бывшим двойным чемпионом Генри Сехудо (16-3).

«Да, Сехудо будет следующий соперником, — сказал Двалишвили в интервью ESPN. — Мне сделали предложение, и я согласился. Не знаю, когда именно состоится бой, но я готов. Я тренируюсь каждый день, с рукой все в порядке. Не на 100 процентов, но я уже спаррингую, бью руками и борюсь.

Я уважаю всех своих соперников, особенно Генри Сехудо, потому что он был отличным чемпионом. Я в предвкушении, это хороший для меня тест. Думаю, я заслуживаю боя за титул».

Двалишвили в прошлом бою одолел Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу (23-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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