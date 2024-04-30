UFC 301: где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир UFC 301 состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь с 4 на 5 мая. Предварительный кард стартует в 01:00 по московскому времени, основной — в 05:00 мск.

Бои пройдут в спортивном комплексе «Jeunesse Arena». Главным событием вечера ММА станет бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион этой весовой категории бразилец Алешандре Пантожа и претендент австралиец Стив Эрцег.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301 Прямой эфир вечера ММА пройдет на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Турнир стартует в 03.00 с прелимов, трансляция боев основного карда пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

Основной кард турнира UFC 301 можно узнать в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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