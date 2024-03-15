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15 марта, 22:00

UFC Fight Night 239 Туиваса — Тыбура: расписание главного карда и где смотреть 16 марта

UFC Fight Night 239 пройдет в ночь на 17 марта в Лас-Вегасе
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Марчин Тыбура.
Фото Getty Images
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Турнир UFC Fight Night 239 пройдет в ночь с 16 на 17 марта на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Предварительный кард стартует 23:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся после 02:00.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 239 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

В главном событии вечера встретятся тяжеловесы Тай Туиваса и Марчин Тыбура.

Главный кард UFC Fight Night 239:

  • Тай Туиваса (14-6-0, Австралия) — Марчин Тыбура (24-8-0, Польша);
  • Брайан Баттл (10-2-0, США) — Анге Луса (10-3-0, Конго);
  • Овинс Сен-Прю (26-17-0, Гаити) — Кеннеди Нзечукву (12-4-0, Нигерия);
  • Айзек Дулгарян (6-0-0, США) — Кристиан Родригес (10-1-0, США);
  • Пэнни Кианзад (16-7-0, Швеция) — Мэйси Чиассон (8-3-0, США);
  • Джеральд Мершарт (35-17-0, США) — Брайан Барбарена (18-11-0, США).
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