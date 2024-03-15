Петр Ян отказался подписывать новый контракт с UFC из-за низких условий

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Петр Ян (17-5) отказался подписывать новый контракт с организацией из-за не подходящих условий.

«Петру действительно предлагали подписать новый контракт на шесть боев. Но условия в нем были не те, которые хотелось бы. Было принято решение этот контракт не подписывать», — приводит ТАСС слова представителя команды Яна.

В последнем бою Ян победил Сонга Ядонга (21-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США. Ранее российский боец заявил, что в 2024 году планирует провести два поединка.