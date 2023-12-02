Дудакова — о хейте за жест, похожий на дуа: «Куда мы катимся, если так не толерантны?»

Боец женского минимального веса UFC россиянка Виктория Дудакова в интервью «СЭ» высказалась о хейте вокруг нее из-за жеста во время выхода на бой против американки Джин Ю Фрей. Перед заходом в клетку сделала жест, похожий на дуа (личная мольба к мусульман к Всевышнему. — Прим. «СЭ»). Многие сочли, что девушка приняла ислам, а рэпер Михаил «Маваши» Ниц назвал Дудакову предательницей.

— Ты впервые в карьере перед боем в Абу-Даби сделала дуа перед входом в октагон?

— Не первый раз. Я и до этого тоже. Мне бы не хотелось это обсуждать.

— Ни в коем. Просто интересно было — впервые или нет.

— Не первый раз. На протяжении всех боев так делала, просто за моими боями никто не следит, такого ажиотажа не было. Если и смотрели, то, скорее всего, в перемотке, где не видно выход. А сейчас соотвественно такой ажиотаж произошел.

— Понял. В общем тебе не нравятся вот эти разговоры, то, что мусолят все это в интернете.

— Конечно, это неприятно, потому что я иногда удивляюсь, насколько глупые люди бывают. Насколько реально очень много глупых людей, и это страшно, что их все больше и больше становится. Куда мы катимся, если мы настолько не толерантны друг к другу?

Дудакова победила Ю Фрей единогласным решением судей. Бой состоялся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.